HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan kızları Mekiye ile kavuşturulan Kaya çifti, gözyaşlarını tutamadı.

Diyarbakırlı Hüsniye Kaya çifti, 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK kaçırılıp Suriye'ye götürülen kızı Mekiye için 8 Eylül günü HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Silopi ilçesinden Türkiye'ye getirildi

Anne Kaya'nın oturma eylemi sürerken, kızı Mekiye 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada yapılan görüşmelerin ardından Mekiye, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türkiye'ye getirildi. Mekiye Kaya'nın gündüz saatlerinde ailesiyle buluşturulacağı belirtildi.

Bakan Soylu müjdeyi verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin- Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak Mekiye'nin Türkiye getirildiğini ve gündüz saatlerinde kendilerine teslim edileceğini söyledi.





''Evimizde bayram havası var''

Müjdeli haberle sevince boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kızım lahmacun seviyor. Evimizde bayram havası var. Kızımı görmek istiyorum. Devletim güçlüdür, Allah razı olsun" dedi.

Gözyaşlarını tutamadı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan kızları Mekiye ile kavuşturulan Kaya çifti, gözyaşlarını tutamadı. Çift, konuşmakta güçlük çekerken uzun süre kızlarına sarıldı.

''Kızım yeniden doğdu''

Baba Hüseyin Kaya, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, "Bakanımız dün akşam bize böyle bir müjde verdi. Gözümüzü aydın etti. Kızımızın Silopi’de olduğunu ve Diyarbakır’a getirileceğini söyledi ve getirdiler. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Cumhurbaşkanımız bu işle ilgili çok mücadele veriyor. Allah razı olsun. Bütün polis arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizim devletimiz çok güçlüdür. Diğer ailelere de sesleniyorum, onlar da gelsin, bu eyleme katılsın. Katılsın ki; onlar da çocuklarına kavuşsun. Onlar katıldıkları zaman, çocuklar anne babalarını gördükleri zaman üzülüyorlar ve gelip devlete teslim oluyorlar. Kızım yeniden doğdu. Benim yanımda yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Bu ilk değil

Öte yandan, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hacire Akar ile Hatice Ceylan'ın oğulları da güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuşmuştu.