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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Bahçeli’yi hedef alan yazılara cevap

Demirören Haber Ajansı

MHP Genel Sekreteri Ataman, bazı yazarların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Kanal İstanbul'la ilgili geçmişteki açıklamalarından dolayı hedef alan sözlerine yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bekasını korumanın partisinin tarihî sorumluluğu ve millî görevi olduğunu bildirdi.

Ekonomik kuşatma ile başlayan saldırıların, terör koridoru ve Doğu Akdeniz ile devam etttiğini kaydeden Büyükataman, "Tüm bu saldırılar; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin dik duruşu ve iç siyasi hesapların üzerinde millet menfaatlerini önceleyen siyaset anlayışı sayesinde bertaraf edilmiştir. Büyük Türk milleti Sayın Genel Başkanımızın etrafında kenetlenmiş, Sayın Genel Başkanımız da milletimizden aldığı güçle yaptığı doğru hamleler sayesinde Türk devletini parçalamak, Türk milletine diz çöktürmek isteyenlerin rüyalarını kâbusa çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

"En ufak bir sapma söz konusu değildir"

Büyükataman açıklamasında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Genel Başkanı'nın siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz, daima millî menfaatler doğrultusundadır. Dün de bugün de ne milletin faydasına olmayan bir yerde bulunduk ne de milletin faydasına olmayan bir eylemin altında imzamız vardır. Milliyetçi Hareket Partisi; 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle hortlayan ve biz boğmadan bu teşebbüsünden vazgeçmeyecek olan 'şark meselesi' canavarıyla büyük Türk milletinin desteği arkasında olduğu müddetçe tek başına kalsa dahi mücadele edecektir. Bu uğurda gazete süsü verilmiş kâğıt parçalarında, haber sitesi görünümlü fitne yuvalarında yuvalanan; ederi 1 dolar olan kalem uşaklarının yazdıkları, çizdikleri ile ilgilenmemekteyiz. Hele sosyal medyayı kara propagandalarının mecrası hâline getiren ve Türkiye gündemini belirlediklerini zanneden 'trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp kendileri oynamaktadır."

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