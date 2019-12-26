Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması

Beşiktaş Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'ın transfer edileceği iddiasına açıklık getirdi.
Beşiktaş Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ı devre arasında transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın futbol takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." denildi.
25 yaşındaki Ganalı futbolcunun Mayıs 2022'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.