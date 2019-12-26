Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması

İstanbul Üniversitesi'nde skandal hoca iki kadın öğrenciyi taciz etti

Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul için direnen Fuat Alarçin’in biletini kesti

Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sadece birini bile dediyse ayakta alkışlayacağım

Ahmet Davutoğlu yine yanılttı Kanal İstanbul için geçmişte bakın ne demiş