İstanbul Üniversitesi'nde skandal hoca iki kadın öğrenciyi taciz etti

İSTANBUL Üniversitesi'nde skandal bir olay yaşandı. Üniversitede iki kadın öğrenci sözlü kuridorda bir hocanın sözlü saldırı ve tacizine uğradı. İstanbul Üniversitesi, Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Atilla Girgin hakkında inceleme başlattı.

İstanbul Üniversitesi'nde iki kadın öğrenciye "Burada böyle giyinemezsiniz, burası pavyon değil" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Atilla Girgin hakkında İstanbul Üniversitesi inceleme başlattı.

İstanbul Üniversitesi'ne doktora jurisine katılmak üzere gelen İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin hakkında 2 kadın öğrenci sözlü taciz ve tehdit iddiasında bulundu. İddiayı sosyal medya hesabından duyuran öğrencilerden biri şu paylaşımı yaptı:

Tacize uğrayan ilgili kişi benim, ancak kendime gelebildim. Atilla Girgin denen o şahıs dün bizi taciz etmekle kalmadı, üzerimize yürüyüp şiddete kalkıştı. Bir akademisyenin gözü önünde, eski bir akademisyen tarafından “Orospuluğa mı geldiniz buraya” sorusuna maruz kaldık. https://t.co/7EHqIxbEQs — Sebahat Ok (@SebahatOkk) December 25, 2019

O...musun, pavyon mu burası

“Bugün üniversitede yanımda oturan mini etekli kadın arkadaşıma, okula jürilik yapmaya gelmiş eski bir akademisyen ‘O...musun, pavyon mu burası’ dedi. Karşı çıkıp tartışınca da üzerime yürüyüp çenemi tuttu. Okulun akademisyeni olan kendi hocam da arkadan olanı biteni seyretti.”

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'ndan açıklama

Tacize uğradığını iddia eden diğer öğrenci Sebahat Ok ise Twitter hesabında 'Tacize uğradığı iddia edilen kişi benim' paylaşımında bulundu. Konuyla ilgili Atilla Girgin bir açıklama yapmadı. Ancak İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'ndan şu açıklama geldi:

Dün yaşamış olduğumuz şiddet ve sözlü taciz vakasını sizinle ayrıntılarıyla paylaşmak istiyorum. Bunun sebebi de böyle insanların hala üniversitelerde ve akademide görev alabiliyor olmasını sindirememem. pic.twitter.com/mNPUwbjA4y — Sebahat Ok (@SebahatOkk) December 25, 2019



İnceleme başlatıldı

Fakültemizde, 24 Aralık Salı günü gerçekleştirilen bir doktora jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör unvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır.

Yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir

Üniversitemizin ve fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir. Dekanlığımız, konuyla ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır. Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.