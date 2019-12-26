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HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

Anadolu Ajansı

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu. Mühimmat daha sonra kontrollü bir şekilde yetkililer tarafından imha edildi.

Merkez Gökçebağ beldesindeki Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında, toprak yüzeyde patlamamış halde mühimmat bulunduğuna ilişkin bilginin iletilmesi üzerine olay yerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geldi.

Jandarma yaptığı incelemede, bulunan mühimmatın 81 mm çapında havan mermisi olduğunu tespit etti.

Daha sonra mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

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