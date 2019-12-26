Elektrik üretiminin yüzde 19.7’si rüzgardan karşılandı! Fırtına ve rüzgar Türkiye rekoru getirdi

22 Aralık Pazar toplam elektrik üretiminin yüzde 19.7’si rüzgardan karşılandı. Bir süredir etkili olan fırtınalı havada, rüzgardan elektrik üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Rüzgar ve fırtınanın hüküm sürdüğü 22 Aralık Pazar günü, Türkiye’de 711 milyon dolayında elektrik üretildi. Bunun, yüzde 19.7’si rüzgardan karşılandı. Rüzgardan yaklaşık 140 milyon kilovatsaat elektrik üretildi. Bu oran, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor olarak kayıtlara geçti.

Rekor kırıldı

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, bunun bir rekor olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Hafta başında da rüzgarın elektrik üretimindeki payı önemli oranlarda seyretti. Örneğin, pazartesi günü toplam üretim içindeki payı yüzde 13.9 olarak kayıtlara geçti” dedi.

Doğan, rüzgarın üretimdeki payının artmasıyla piyasada oluşan elektrik fiyatlarının da göreceli olarak düştüğünü söyledi.