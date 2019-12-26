İtirafçı FETÖ imamı: Doğuda görev yapan askerlerin isimleri PKK'ya sızdırıldı

FETÖ soruşturmasında yakalandıktan sonra itirafçı olan mahrem imam Y.U., Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan askerlerin isimlerinin PKK'ya verildiğini söyledi.

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), milletin tokadını yedikten sonra çil yavrusu gibi dağıldı.

FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, çok sayıda kişi yakalandı. Bunlardan bazıları da itirafçı oldu.

Örgütün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan Y.U., FETÖ ile PKK arasındaki ilişkiyi anlattı.

Devletin gizli belgeleri PKK'ya gitti

Y.U., "Bizden özelikle PKK ile ilgili gizli bilgi ve belgeleri temin etmemiz istenirdi. İstihbarat ve devletin önemli kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla bu bilgi-belgeleri alıyorduk.

FETÖ çözüm sürecinin sekteye uğraması, çözüm sürecinin bitmesini istiyordu, bunun için çalışma yürütüyordu. Devlete ait çok gizli bilgi-belgeler PKK'ya sızdırıldı.

'Çok sayıda asker, polis ve köy korucusu şehit oldu'

PKK'ya sızdırılan bilgiler nedeniyle o dönem Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan çok sayıda asker, polis ve köy korucusu şehit oldu. O şehitler nedeniyle vicdan azabı çekiyorum." ifadelerini kullandı.