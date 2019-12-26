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Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cübbeli Ahmet'in sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

Cübbeli Ahmet'in bir günlük tedavinin ardından programlarına devam edeceği belirtildi.

Cübbeli Ahmet’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin boynunda oluşan rahatsızlıktan dolayı hastanede tedavi görmektedir. Bundan sebep bu akşam ki şifâ-i şerîf dersi yapılamayacak olup inşaallâh yarın akşam kavâidü'l akâid' den i'tikâd derslerini canlı yapacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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