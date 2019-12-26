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Trabzonspor'da Anders Trondsen sesleri

Trabzonspor, Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen'i kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor, Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen'i transfer listesine aldı.

Sabah'ın haberine göre; merkez ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 24 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi.

23 maçta 1 asistle oynadı
Bir yandan Ndiaye ile görüşme halinde olan yönetimin, diğer yandan Trondsen'in şartlarını araştırdığı kaydedildi. Takımda önemli bir rolü bulunan Trondsen, Rosenborg formasıyla ligde çıktığı 23 maçta 1 asistle oynadı.

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