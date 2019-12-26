Honda Kuzey Amerika'yı mağdur etti!

Geçtiğimiz günlerde otomotiv devi Honda'ya bir siber saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı sonucu Honda kullanıcısı milyonlarca kişinin kişisel verileri açığa çıktı.

Günümüzde teknolojik ilerlemelerin doruğa çıktığı şu zamanlarda birtakım riskler de karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse kişisel verilerin sızdırılması veya bir şekilde açığa çıkması. Birçok kişi ve şirket internet korsanlarının hedefi haline gelirken, bu risklerden tam anlamıyla korunmak neredeyse imkansız.

İnternet korsanlığı bu kadar gündemde iken geçtiğimiz günlerde otomotiv devi Honda'nın da bir hacker saldırısına uğradığı bilgisi geldi. Edinilen bilgiye göre şirketin zararı çok büyük boyutlarda.

976 milyon araç sahibi mağdur

Raporlara göre, Honda kullanıcısı 976 milyon araç sahibinin dosyaları açığa çıktı. Rapor, güvenliği ihlal edilmiş veritabanına erişmek için şifre veya başka bir kimlik doğrulama yönteminin kullanılmadığını iddia ediyor.

Honda'nın ilk vukuatı değil

Verilerin sızdığını tespit eden güvenlik uzmanı Bob Diachenko’ya göre, sızdırılan veriler Kuzey Amerika müşterilerine ait. Diachenko, bu verilerin yaklaşık bir hafta boyunca ortalıkta dolaştığını belirtti.Bir hafta, kötü amaçlı kişilerin bu verileri kullanması için oldukça yeterli bir süre. Bu kadar büyük bir açığın, bu kadar uzun süre ortalıkta dolaşmasına şaşıran Diachenko, Honda’nın bu konudaki ilk vukuatı olmadığını da belirtti.

Honda personelinin ihmali

Şirketten sızdırılan veriler ise sırasıyla tam isimler, adresler, telefon numaraları, mail adresleri, araçların marka ve modelleri, araç plakası sayısı ve bakım hizmetleri kayıtları olarak belirtildi. Web güvenlik uzmanları, daha önce de Honda personellerinin ihmalleri sonucu benzer bir olayın yaşandığını belirtiyor.

DivvyCloud güvenlik firmasından Chris DeRamus konuyla ilgili “Ocak 2019’da otomotiv şirketine ait bilgilerin güvenliğini ihlal eden veri ihlali tespit edilmişti. Veritabanı tamamen açığa çıkmıştı” açıklamasında bulundu. Güvenlik uzmanlarına göre tamamen korunaklı bir sistem imkansız olsa da, uygun önlemlerin alınması bu tür vakaların yaşanma oranını oldukça azaltıyor.