FETÖ’cülerin 2020 yılı için beklentisini Abdurrahman Dilipak açıkladı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, FETÖ'cülerin 2020 yılında "örtülü af" beklediklerini ve değişecek suçun niteliği sayesinde birçok kişinin cezaevinden çıkabileceğini yazdı.

FETÖ'nün kolu kanadı kırıldı. Devletin kararlı tutumuyla hemen her gün operasyonlarla örgüt darbe üstüne darbe yiyor. Peki yeni yılda onları neler bekliyor beklentileriler neler?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cemaatin Türkiye'de “örtülü bir af” beklentisi içinde olduklarını yazarak, "Diyorlar ki, “Yeni yargı düzenlemeleri ile ve Yargıtay kararları, AYM kararları çerçevesinde suçun niteliği değişecek ve birçok kişi cezaevinden çıkabilir." ifadelerine yer verdi.

"Kerameti kendinden menkul yaşlı ve hasta bir adam"

Fetullah Gülen'in artık tabanını zaptedemediğini yazan Dilipak, yazısına şöyle devam ediyor:

"Artık kehanetlerin de bir kıymeti kalmadı. Verilen sözler, işaret edilen zamanlarda bir şey olmadı. Hatta çok işe bulaşanlar bir şekilde ortadan kaldırılmaktan korkmaya başladılar. F.G de Türkiye’ye iade edilir mi, ya da ABD’den başka bir ülkeye gönderilir mi, işin başından beri konuşuluyor. Trump’ın ne zaman ne yapacağı belli olmaz.

FG artık “kendisi himmete muhtaç bir dede, nerde ki gayrıya himmet ede.” Kendisi ABD’nin, İsrail’in, Vatikan’ın himmetini bekleyen, kerameti kendinden menkul yaşlı ve hasta bir adam.

Bu insanların sosyopsikolojik rehabilitasyonu için devlete düşen görevler var. Bunların aileleri, çocukları var. Küçük çocuklar var, akrabaları var. Güncellenen kehanetler, artık dinden soğuyan bu topluluğun gençleri üzerinde hiçbir etkiye sahip değil!"