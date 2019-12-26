Adil Öksüz timsah kod adıyla MİT elemanı olmuş! Mahrem imamın itirafı

2016 yılının 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişiminin en kritik isimlerinden Adil Öksüz ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. FETÖ’nün MİT mahrem imamı itirafçı oldu. O itirafçı Adil Öksüz’e sahte MİT belgesini ben hazırladım dedi.

Türkiye'nin istihbarat birimleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'nün kriptolu yapısını deşifre etmek için çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmada FETÖ'nün MİT, emniyet istihbarat ve askeri istihbarattan sorumlu mahrem imamlarının isimlerine ulaşıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan mahrem imamlar E.İ., Y.U., S.Z. ve Ö.K. itirafçı oldu. Mahrem imamlar, FETÖ'nün MİT, TSK ve emniyette yaptıkları casusluk faaliyetleri, devlete ait "çok gizli" bilgilerini nasıl elde ettiklerini, bu bilgileri nasıl FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine aktardıklarını tek tek anlattılar.

"MİT elemanı göster”

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, MİT mahrem imamı S.Z., 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi olan firari Adil Öksüz ile ilgili sahte angaje formunu nasıl hazırladıklarını itiraf ederken, “MİT mahrem yapılanmasında görevliydim. Benim bir üstüm B.B. (şu an firarda olan mahrem imam) MİT'ten sızdırdıkları angaje formunu bana göndererek Adil Öksüz'ün MİT elemanı olarak gösterecek sahte belge hazırlamamı istedi. Bana gönderilen angaje formunun paraf ve imza kısımları boştu. Buraları uygun bir şekilde doldurmam için talimat verdi. MİT'te bize bağlı (FETÖ'cü) öğrenciler aracılığıyla temin ettiğim dökümanlar arasından seçtiğim isim ve imza bilgileri angaje formunun boş kısımlarına yapıştırarak Adil Öksüz'ü MIT elemanı olarak gösteren sahte belgeyi hazırladım. Adil Öksüz adına hazırladığım sahte angaje formunu B.B.'ye gönderdim. Gönderdikten kısa bir süre sonra angaje formu ögür tarafından yönetilen Twitter hesabından paylaşıldı. Daha sonra sahte belge bu hesap üzerinden yayılmaya başladı.

Kontrollü darbe planı

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca algı operasyonlarına ağırlık vermemiz istendi. Tüm mahrem imamlara 'kontrollü darbe', 'tiyatro' gibi kavramları kullanarak, bu durumu destekleyecek materyaller toplamaları talimatı verildi. Örgütün üst yönetimi tüm mensuplarına bu yönde talimat verdi. Herkesin bu konuda sahte hesaplar üzerinde paylaşımlarda bulunması, bu konuların işlenmesi istendi” dedi.

PKK'ya bilgi sızdırıldı

Mahrem imamlar, "devletin 'çok gizli' bilgi ve belgeleri belirli periyotlarla bize gelirdi" itirafında da bulundu.

Mahrem imam Y.U., şu bilgileri verdi: "Bizden özelikle PKK ile ilgili gizli bilgi ve belgeleri temin etmemiz istenirdi. İstihbarat ve devletin önemli kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla bu bilgi-belgeleri alıyorduk. FETÖ çözüm sürecinin sekteye uğraması, çözüm sürecinin bitmesini istiyordu, bunun için çalışma yürütüyordu. Devlete ait çok gizli bilgi-belgeler PKK'ya sızdırıldı. PKK'ya sızdırılan bilgiler nedeniyle o dönem Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan çok sayıda asker, polis ve köy korucusu şehit oldu. O şehitler nedeniyle vicdan azabı çekiyorum."