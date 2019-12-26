Mustafa Cengiz'den Ali Koç-TFF görüşmesine bomba yorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-TFF zirvesi için, "Madem bu görüşme legaldi, neden TFF'nin resmi sitesinden yayınlanmadı? O gürüşmede Galatasaray başkanı olsaydı, ortalık yangın yeri olurdu. Ne terör örgütü kalırdı girmediğimiz, ne şaibeler" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Zorlu, Türk futbolu için bir milattır, derin yaralar açmıştır" dedi.

''VAR kayıtlarından önce Zorlu kayıtları açıklansın''

Hürriyet'e konuşan Mustafa Cengiz, Koç-Özdedimir-Alp zirvesi için şunları söyledi; "Kulüp başkanı, TFF başkanı ve MHK Başkanı bir araya gelebilir. Ama bu toplantı özel bir mekanda, daha önce açıklanmadan ve deklare edilmeden yapılamaz. Eğer yapılırsa bunun açıklanması gerekir. Şimdi bakıyoruz ki bazı kulüpler VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. 2 noktaya değinelim.

1-VAR kayıtlarından önce Zorlu kayıtları açıklansın.

2-Biz geçen yıl Konyaspor maçından sonra VAR kayıtları açıklansın diye UEFA'ya, IFAB'a iki kere yazı yazdık. Her ikisinde IFAB bunun yerel federasyonunun yani TFF'nin yetkisi dahilinde olduğunu bildirdi. TFF'den kayıtların açıklanmasını istedik, ancak TFF yanıt bile vermedi.

''Ortalık yangın yeri olurdu''

Mustafa Cengiz, Ali Koç-TFF zirvesi için, "Madem bu görüşme legaldi, neden TFF'nin resmi sitesinden yayınlanmadı? Neden ta ki, bir gazeteci bu açıklamadan önce söylemediniz? O gürüşmede Galatasaray başkanı olsaydı, ortalık yangın yeri olurdu. Ne terör örgütü kalırdı girmediğimiz, ne şaibeler" dedi.

''O 5 dakikada neler yaşandı''

Bizim orada kastımız 5 dakika boyunca iki hakemin ne konuştuğu idi. Normal bir pozisyon olsa idi VAR kaydının açıklanmasını istemeyebilirdik. Ama tam 5 dakika oyunun durmasına neden olan konuşma bizi de şüpheye düşürdü. Ne konuşuldu? Yoksa bizim konumuz kesinlikle Konyaspor'un galibiyeti ya da mağlubiyeti değildi. Bizim konumuz Türk futbolu adına bunun açıklanması idi. İleride de bu tip şeylerin tekrarlanmaması, yaşanmaması içindi. Yani VAR kayıtlarında bu kadar uzun tartışmaya konu olacak ne var? Gözünüzün önünde olan bir şey neden bu kadar uzun sürdü? O 5 dakikada neler yaşandı.

''Bu feryatların duyulması, dinlenmesi kanaatindeyim''

"Peki sizce Cüneyt Çakır, Ali Koç-Nihat Özdemir-Zekeriya Alp görüşmesinden etkilenmiş midir?" sorusuna ise Cengiz şu yanıtı verdi, "Öyle görünüyor ki etkilenmiş. Görüntü bu. Biz buna karar veremeyiz. Niyet okuyamayız. Ama beni başkasına verilen penaltılar ilgilendirir mi? İlgilendirir. Çünkü ben bu oyunun Galatasaray olarak bir parçasıyım. Yarış 18 takımlı. Eğer bir takım feryat ediyorsa, siz onu duymuyor ve kulağınızı kapatıyorsanız, kendiniz feryat ettiğinizde başkalarının kulak kapatmasına alınmayacaksınız. Ben kimden gelirse gelsin bu feryatların duyulması, dinlenmesi kanaatindeyim."

''Fatih Hoca'nın neden PFDK'ya sevk edildiğini inanın bilmiyorum''

Fatih Terim'in önceki akşam 20.25'te paylaştığı "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" şeklindeki Tweeti ile ilgili görüşlerini de açıklayan Cengiz, şöyle konuştu; "Fatih Hoca'nın neden PFDK'ya sevk edildiğini inanın bilmiyorum. Göztepe maçından sonraki konuşmasına tekrar tekrar baktım bir şey bulamadım. Hala anlamadım. Fatih Terim'in disipline neden verildiğini, verilme nedenini hukuksal anlamda çözemedim. Yoksa niyet anlamında bin kere verebilirler. Ama cezayı gerektirecek bir sözcük ben bulamadım. Fatih Terim'e haksızlık yapılmıştı. Hoca da tepkisini bu şekilde vermiştir"