Rusya'da flaş gelişme: Putin 5'ini görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, farklı bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Putin'in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Kasım ayında da 11 generali görevden almıştı

Rusya'nın 4 Kasım Ulusal Birlik Bayramı'nın kutladığı resmi tatil gününde, Devlet Başkanı Vladimir Putin,tarafından Savcılık Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve Olağanüstü Haller Bakanlığı'nda görev alan 11 general görevden alınmıştı. Bu operasyon, eylül ayındaki "büyük temizliğin" devam olarak yorumlanmıştı.

Putin eylül ayında da güvenlik kuvvetlerinde görev yapan 30'a yakın yüksek rütbeli subayı görevden almıştı.