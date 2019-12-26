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Fenerbahçe PSG'nin yıldızı Maxim Choupo-Moting'in peşinde

Ocak ayında kadrosuna golcü bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, PSG'de yedek kulübesine mahkum olan Kamerunlu santrafor Maxim Choupo-Moting'in peşine düştü.

Kadrosuna golcü takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündem PSG'de forma giyen Maxim Choupo-Moting.

30 yaşındaki Kamerunlu golcü, yıldızlar topluluğu PSG'de fazla forma şansı bulamıyor. Fransız ekibinde bu sezon 13 maçta 641 dakika şans bulan Maxim Choupo-Moting, 4 gol attı bir de asist yaptı.

Kamerunlu yıldız için teklif yapılacak
Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kamerunlu yıldız için teklif yapacağı belirtiliyor. Asıl bölgesi santrafor olan Maxim Choupo-Moting, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.



''Maxim Choupo-Mouting işi fena değil''
Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler de ''Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez işi ciddi. Sol bek. Maxim Choupo-Mouting işi fena değil. Cavani Atletico Madrid'e gidecek. Mouting'i tutmak isteyebilirler. Bir de stoper arıyor Fenerbahçe.'' ifadelerini kullanmıştı.

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