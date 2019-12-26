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2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak
Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

Kararda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve unvanlar şöyle sıralandı:

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