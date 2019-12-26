Cüneyt Çakır derbiye son anda atanmış! Bakın asıl hakem kimmiş?

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe bugünkü köşesinde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Cüneyt Çakır'dan önce farklı bir hakemin düşünüldüğünü iddia etti.

Spor Toto Süper Lig'in 16.hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederken hakem Cüneyt Çakır'ın kararları tartışılmaya devam ediyor. Beşiktaşlıların topa tuttuğu Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmedi.

''Halil Umut Meler’in adı kapalı kapılar ardında ön plandaydı''

Derbinin yankıları devam ederken Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe bugünkü köşesinde bomba bir iddiada bulunurken şu ifadeleri kullandı;

"Bizler araştırmacı gazeteciyiz... Derbi öncesi yaptığım bir dizi görüşmelere göre, FIFA kokartlı Halil Umut Meler’in adı kapalı kapılar ardında ön plandaydı. Ne var ki, MHK’nın kantarında Cüneyt Çakır ağır bastı, maça o çıktı! MHK neden bu değişikliğe gerek duydu? Haklıydılar, artık onlar da hakem hatalarından yıldılar. Hafta olmasın ki, başları derde girmesin! Her hafta eleştirilerin boy hedefi MHK Başkanı Zekeriya Alp ve kurul üyeleriydi.





''Yerini hayal kırıklığına, isyana bıraktı''

Derbi kritik bir maç, baskı inanılmaz. Bu baskıyı ancak Cüneyt Çakır kaldırabilir, biz de rahat ederiz” mantığından yola çıktılar, Çakır’a maça atadılar. Hatta biraz daha ileri gidip, VAR’ın başına Mete Kalkavan’ı oturttular. İki de tecrübeli VAR yedek hakemini oluşturdular. Yani işlerini sağlama aldılar, almasına da gelin görün ki, tüm bu düşünceler, derbide yerini hayal kırıklığına, isyana bıraktı!





''Çakır ve VAR, MHK’nın yüzünü kara çıkardı''

Cüneyt Çakır ve VAR, ailecek sınıfta kaldılar, maçın önüne geçtiler, ortalığı yangın yerine dönüştürdüler! Tablo bu, kalkıp MHK’yı top ateşine tutmak asla doğru değildir. Kurul, üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdi, getirmesine de Çakır ve VAR, MHK’nın yüzünü kara çıkardı, ayıptır, ayıp! MHK’yı bir kez daha ateşe attınız...