OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.

Yetkili komisyon

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlayan bir yetkili komisyon.