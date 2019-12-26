2020 Asgari ücrette kritik gün bugün! İşte işçi tarafının ortak talebi

7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışan asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısını beklemeye koyuldu. 2 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti. 2020 yılına girmeye günler kala da asgari ücretli çalışanların gözü asgari ücret zammının belli olacağı son toplantıya çevrildi.