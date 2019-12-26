2020 Asgari ücrette kritik gün bugün! İşte işçi tarafının ortak talebi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını bildirdi. 2020 Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışan asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısını beklemeye koyuldu. 2 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti. 2020 yılına girmeye günler kala da asgari ücretli çalışanların gözü asgari ücret zammının belli olacağı son toplantıya çevrildi.
Kritik gün bugün: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.
İşte talep edilen rakam: Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı. Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.
İşçi tarafının ortak talebi: Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama geldi, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.