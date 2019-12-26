Abdulkadir Selvi çok sinirlendi: Gökçek’e yanıt vermeye değmez

'Ankara'da rant' tartışmalarıyla ilgili "Öncelikle Mansur Yavaş’ı düştüğü kuyudan çıkarmak için gösterdiğiniz gayretten dolayı sizi kutluyorum. Aslınıza dönüyorsunuz” diyen Melih Gökçek'e sinirlenen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "yanıt vermeye değmez" sözleriyle tepki verdi.

Abdulkadir Selvi, eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki 'TOGO kuleleri' tartışmasına ilişkin yazılarına devam ediyor.

Mansur Yavaş’ın, Gökçek zamanında verilen ruhsatları incelediğini belirten Selvi, “Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasında ‘Parsel parsel FETÖ’ye verdin’ kavgası yaşanmıştı. Mansur Yavaş’ın açıklamaları ile bu iddialar parsel parsel yargıya taşınacak gibi görünüyor” diye yazdı.

"Aslınıza dönüyorsunuz"

Gökçek, hakkındaki iddiaları soran Selvi’ye, şu yanıtı verdi: Öncelikle Mansur Yavaş’ı düştüğü kuyudan çıkarmak için gösterdiğiniz gayretten dolayı sizi kutluyorum. Aslınıza dönüyorsunuz. Mansur Yavaş hakkında irtikap suçlaması yapan CHP’li Sinan Aygün, irtikap suçunu işlediği iddia edilen kişi CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Araya giren, olayı en ince detayına kadar bilip kılını kıpırdatmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bataklığa düşen de CHP’li. CHP’nin pisliğinden bana ne... Kendi pisliklerinden kurtulmak için konu değiştirip beni işin içine sokmak isteyenlere alet olmam.

"Gökçek kendine yakışanı yapmış"

Gökçek'in verdiği yanıta sinirlenen Selvi, sert sözler kullandı: TOGO kulelerine ruhsat verildiği tarihte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın firari FETÖ’cüler Ayhan Atalay ve Ömer Akgül’e ruhsat vermekle suçladığı kişi Melih Gökçek. Mansur Yavaş’ın FETÖ’cülere verilen ruhsatlarla ilgili yargıya intikal ettireceğini açıkladığı 150 dosyayla ilgili suçladığı kişi Melih Gökçek. Ben de bu durumda meslek ahlakımın gereği bu soruları Gökçek’e yönelttim. Gökçek ise yandaki yanıtı gönderdi. Ben kendime yakışanı yaptım, Gökçek de kendine yakışanı yapmış. Gerisi cevap vermeye bile değmez.

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