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Raylarda ölü bulunan kadının üzerinen 10 yük treni geçti

KÜTAHYA'da kayıp başvurusu üzerine aranan ve tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkan 2 çocuk annesi Havva K.'nin 12 saatte üzerinden 10 yük treninin geçtiği belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte dün saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi.

Ailesi göz yaşlarına boğuldu

Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan 2 çocuk annesi Havva K.'ye(31) ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından cansız beden, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Ali T. kızını hastane morgunda elbiselerinden tanıyarak teşhis edip, gözyaşlarına boğuldu. Havva K.'nin cenazesi otopsinin ardından ikindi namazı sonrası toprağa verildi.

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