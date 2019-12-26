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Esad rejimi Rusları arkasına alarak Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz yataklarında sondaj çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.

Esad rejimi Rus şirketlerin desteğiyle Akdeniz'de petrol ve gaz çıkarmak için sondaj yapma çalışmalarına başladı.

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan Şaban, “Bunu ilk kez söylüyorum, Suriye, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz’de petrol ve gaz arama çalışmalarını başlattı” dedi.

Şaban, Suriye yönetiminin bu sürece hazırlık çalışmalarını birkaç yıl önce başlattığını kaydetti.

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