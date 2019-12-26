Akbank'a borcu olanlar dikkat! Kredi alacaklarını devretti

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL kısmını toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında sattı.

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattı.

Açıklama KAP'a yapıldı

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır."