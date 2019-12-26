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Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sadece birini bile dediyse ayakta alkışlayacağım

Ahmet Hakan, Libya’da General Hafter’i ziyaret eden ve Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri yürüten Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili görüştüğü Ekrem İmamoğlu'na kritik sorular yöneltti.

Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesindeki kilisede gerçekleştirilen Noel ayinine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Dendias'ın "Konstantinopol" paylaşımı

Dendias, ziyaretin bazı karelerini sosyal medyada paylaşırken İmamoğlu için "İstanbul Belediye Başkanı" yerine “Konstantinopol Belediye Başkanı” ifadesini kullandı.

Dikkat çeken görüşme Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. Dentias ile İmamoğlu'nun yan yana otururken bir fotoğrafını köşesine taşıyan Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkler Akdeniz’de ayağımızı denize sokamayacak mıyız?"

Acaba Ekrem Başkan, Yunan bakana...

“Bu yaptığınız yanlış... Bizi üzüyorsunuz... Ne yani? Biz Türkler Akdeniz’de ayağımızı denize sokamayacak mıyız? Bu mudur istediğiniz? Libya’da meşru hükümet varken ne diye katliamcı Hafter’i destekliyorsunuz ki? Olacak iş mi bu? Yakışıyor mu size?” demiş olabilir mi?

Bu sözlerin tümünü değil, sadece birini bile dediyse... Ayakta alkışlayacağım Ekrem İmamoğlu’nu.

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