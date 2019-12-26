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Android uygulamalarında virüs skandalı yaşandı

Uygulamaların çeşitliliği bazen sorunlara da yol açabiliyor. Google Play Store'un sunduğu bu çeşitlilik zaman tehlike virüsler ile kullanıcıların güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Google’ın işletim sistemi olan ve birçok cihazda kullanılan Android işletim sistemi bu yaygınlığı sebebiyle sık sık virüs saldırılarına maruz kalıyor. Şimdi de “Soraka” isimli yazılım kullanıcıları her an kullanıcıların önüne reklam çıkarabiliyor.

White Ops Threat Intelligence ekibinin siber güvenlik uzmanları, 104 adet Android uygulamasında kötü amaçlı yazılımın olduğunu tespit etti. Bu yazılımların her birinde “Soraka” olarak adlandırılan bir virüs bulunuyor.

Shiftdelete’de yer alan haber göre; Rusça'da argo bir kelime olan Soraka, reklam virüsünün Rusya'dan yayıldığını kanıtlamıyor. Tek amacı kullanıcıların ekranına müdahale etmek olan yazılım, kendisini üreten kişiye para kazandırıyor. Bu reklamlar her an ortaya çıkabiliyor.

Soraka yazılımının yaydığı reklamların özellikle kilit ekranında çıkması, kullanıcıları çok rahatsız ediyor. Bu tarz para kazanma yöntemlerinden haberdar olmayan kişiler, sahte reklamlara tıklayabiliyor.

Soraka'nın kendisini güvenlik yazılımlarına karşı koruyabildiğini de belirtelim. Koruma programlarından kaçabilen kötü niyetli yazılım, yüksek kalitede olan yapay zekası sayesinde reklamların gösterimini planlayabiliyor.

Geçtiğimiz eylül ayından beri var olduğu tespit edilen Soraka, en az 4.6 milyon adet Android tabanlı cihaza sızmayı başardı. Dilerseniz hangi uygulamaların bu virüsü taşıdığını öğrenmek için galerimize göz atabilirsiniz.

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