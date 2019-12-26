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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Libya açıklaması! Asker gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, Libya'ya asker gönderme tartışmalarına değinerek "Libya'ya asker gönderme tezkeresini Meclis'ten geçirip davete icabet edeceğiz." açıklaması yaptı.

TÜRKİYE Libya'ya asker göndermeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il Başkanları toplantısında bu konuya ilişkin son dakika açıklamalar yaptı.

"Meclis açılınca tezkere gönderme tezkeresi gündeme alınacak." diyen Erdoğan, "Davet olduğuna göre icabet edeceğiz. Darbeci Hafter'e karşı Libya halkına destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kanal İstanbul projesinin kararını verdik..." diyerek son dönemin en hareketli tartışmalarına nokta koyan Erdoğan İmamoğlu'nu işaret ederek "Senin böyle bir karar alma yetkin yok" diye seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Yeni sığınmacı dalgası

-Bazı ülkeler teröristlerin 30 kilometrelik hattın dışına çıkarılacağını söyledi. Ancak sözlerin tutulmadığını gördük. Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik İdlib'de sükunet sağlanmalıdır.

"Davete icabet edeceğiz"

-Libya bize hem Osmanlı'nın hem Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Haberin var mı Bay Kemal? Libya'da ülkemizle yakın bağları olan milyonlarca insan var. Darbeci general tarafından başlatılan saldırılara karşıyız. Libya'ya asker gönderilecek mi diye soruyorlar. Biz davet edildiğimiz yere icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini gündeme getireceğiz. Libya ile yapılan anlaşma ile amacımız hakımızın gasp edilmesini önlemek.

Libya'ya asker gönderme tezkeresini Meclis'ten geçirip davete icabet edeceğiz.

Kanal İstanbul

-Ana muhalefetin başındaki kişi müteahhitleri tehdit ediyor. Sen zaten iktidara gelemezsin. Gelemeyeceksin de. Kanal İstanbul projesinin kararı verilmiştir. Belli bir aşamaya da gelinmiştir. Ya yap-işlet -devret modeli ya da milli bütçe ile ile yapacağız.  Biz İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandırılacak Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasını isterdik. CHP tarihi boyunca her önemli projeye karşı çıktı. Madem karşı çıkıyorsunuz alternatifinizi ortaya koyun. Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yoktur. Türkiye'nin kendi su yolu olarak işletilecektir. Kanal İstanbul projesi için çevre ve deprem meselesi dahil 56 kurumdan görüş alınmıştır.

Kanal İstanbul projesinin kararını verdik... Senin böyle bir karar alma yetkin yok.

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