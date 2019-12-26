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İşte Alper Potuk'un Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol kanadı Alper Potuk takımdan ayrılmak istemiyor.

Fenerbahçe'de uzun yıllardır top koşturan ve son sönemde beklentilerin uzağında kalan Alper Potuk, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Alanyaspor ve Konyaspor'un ardından son olarak Kayserispor'un Alper'e talip olduğu ancak tecrübeli oyuncunun bu teklifi de reddettiği ortaya çıktı.

Kalıp savaşmak istiyor
Alper'in sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacağına inandığı ve bu nedenle sezon sonuna kadar F.Bahçe ile yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Yönetim, Alper'in kiralık gidip, Ozan gibi daha güçlü dönmesini istiyor.

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