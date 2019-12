Enerji Kimlik Belgesi nedir nereden nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır araştırmaları son günlerde vatandaşın gündeminde. 1 Ocak 2020'ye kadar Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalardaki daireler satılamayacak, kiraya verilemeyecek. Peki nedir bu Enerji Kimlik Belgesi kaç para alınıyor? İşte merak edilenler...

Binanızın Enerji Kimlik Belgesi yoksa aman dikkat! 1 Ocak 2020 yılından sonra dairenizi ne satabilir ne de kiraya verebilirsiniz. Enerji Kimlik Belgesi almak için ise son 1 hafta. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaları son kez uyardı. Peki nedir bu Enerji Kimlik Belgesi nereden alınır, Enerji Kimlik Belgesi için nasıl başvurulur ve kaç para ödemek gerekir?

Hangi binalara Enerji Kimlik Belgesi gereklidir:

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, yapımı üzerinden iki yıldan az süre geçmiş binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekmeyecek. Münferit olarak yapılan sera ve atölyeler, içinde soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binalara EKB alınmayacak.

Enerji Kimlik Belgesi almak için İstanbul'da daire başına ortalama 40 TL ücret ödeniyor

Alım-satım kiralama yok: Enerji Kimlik Belgesi, olmayan binaların 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılamayacak.

Enerji Kimlik Belgesi nereden, kimden alınır: EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

Enerji Kimlik Belgesi almak zorunlu mu: 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 15 inci fıkrası ile “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” hükmü tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte tanımlı Geçici Madde 5 ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrasının 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Yani 1/1/2020 tarihi itibariyle binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Söz konusu Yönetmeliğe aşağıda verilen bağlantı ile erişim sağlanabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi nedir: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.



Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.



Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.