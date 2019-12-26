Yerli otomobil resmi nasıl TOGG hergün yeni detay yayınlıyor

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil 27 Aralık cuma günü görücüye çıkacak. Test sürüşünü Erdoğan'ın yapacağı yerli otomobilden detaylar gelmeye başladı. Peki yerli otomobil kaç para olacak ve yerli otomobilin adı ne olacak? İşte 5 şirketin ortak yaptığı yerli otomobil hakkında son bilgiler...

Türkiye için 27 Aralık cuma günü tarihi bir gün yaşayacak ve ilk yerli otomobilin tanıtımı yapacak. . 2011 yılından beri gündemde olan yerli otomobilin projesine ise 2017 yılında başlandı. Peki yerli otomobili kim yaptı, yerli otomobil yapımında olan şirketler hangisi? Türkiye'yi gururlandıran yerli otomobil projesinde 5 babayiğit var.

Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tanıtıma kadar her gün 14.30’da yeni bir detayı kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi. TOGG bununla vatandaşın yerli otomobile olan ilgisini daha fazla artırmayı hedefliyor.

Varank poz vermişti: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verdi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yerli otomobil önünde fotoğraf çektirmişti.

Yeni ayrıntı geldi: TOGG, yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı. Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor. İşte yerli otomobilin bugün paylaşılan görüntüsü.

Yerli otomobilin göz dolduran özellikleri: TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden fazlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

Otomobil akıllı yaşam orkestra şefine dönüşüyor

Gürcan Karakaş'ın da bugüne dek pek çok kez vurguladığı gibi "konusunun uzmanı ve dünyanın en iyileriyle" çalışıldığı her fırsatta dile getirilen TOGG, bu yeni ileri teknoloji ürünü uygulamayla akıllı otomobili tüm akıllı çevre ile iletişim kurabilen, topladığı bilgileri işleyip çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan ileri teknoloji bir akıllı yaşam orkestra şefine dönüştürüyor.

Akıllı yaşam platformu, akıllı telefon, akıllı ev sistemleri, dijital asistan, akıllı şebeke gibi nesnelerin internetine bağlı tüm akıllı cihazların API'larını bünyesinde toplayarak arka plan yazılımında aynı zamanda tümünün komutlarına erişiyor.

Otomobil sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor

Günümüzde evlerdeki akıllı buzdolabı, ocak, alarm sistemleri, ısıtıcı ya da soğutucular akıllı telefonlarla, her biri ayrı ayrı uygulamalar indirilerek kontrol edilebiliyor.

Yerli otomobili kimler yaptı?

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin 5 babayiğidi elini taşın altına koydu. Yerli otoyu yapan şirketler şunlar:

-Anadolu Grubu,

-BMC,

-Kıraça Holding,

-Turkcell Grubu

-Zorlu Holding

Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da ortak oldu. 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.

Yerli otomobilin ismi ne olacak: TOGG’dan resmi açıklama gelene kadar vatandaşlar sosyal medya üzerinden yerli otomobile isim önerilerinde bulunmaya devam ediyor.

İşte Twitter’de yerli otomobil için yapılan isim önerilerinden bazıları…

“Yerli otomobil ismi bence (OtoTürk) olsun sayın bakanım”

“Türkiye yerli otomobil farları, Kurt gözlerinden esinlenilmiş diyorlar. İsim olarak kartal, şahinden sonra, WOLF yani Kurt ismi de efsane olur”

“Yerli otonun ismi Aytürk olabilir”

“Atak olsun, gökte bir atak var bir de yerlerde atak olsun ben atak olmasını tavsiye ediyorum”

“Ben olsam Türker ismini verirdim”

Yerli otomobilin kesin adınınsa tanıtım töreninde yani 27 Aralık 2019 Cuma günü açıklanması bekleniyor.