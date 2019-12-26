Adalet Bakanı Gül'den tutuklu işadamı Osman Kavala açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'hak ihlali' kararı verdiği ancak yerel mahkemenin tutukluluğunun devamına hükmettiği tutuklu işadamı Osman Kavala hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açılan 16 sanıklı davanın tek tutuklu sanığı işadamı Osman Kavala hakkındaki tutukluluğun devamı ve AİHM kararına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Gül, "Yürüyen bir soruşturmayla, kovuşturmayla ilgili benim bir yorum yapmam elbette doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

"Yargı da bağımsız ve tarafsız"

Gül, "Dolayısıyla Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, her türlü mevzuat açıktır. Yargı da bağımsız ve tarafsızdır. Dolayısıyla yürüyen bir kovuşturmayla ilgili elbette süreci kendileri değerlendirecektir." diye konuştu.

"Yargı mercilerinin kararı"

Yargılamayı yapan 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AİHM kararının çevirisini istediğini belirten Bakan Gül, şunları kaydetti: Çeviriler yapılmış ve derhal pazartesi günü itibarıyla mahkemeye ulaştırılmıştır. Onun ötesinde yargısal faaliyetler yargı mercilerinin kararıdır. Dolayısıyla bizim bu konuda bir söz söylememiz doğru olmaz.