'Bahçeli'nin çizgisi değişti' yorumlarına MHP'den sert yanıt

Sosyal medyada Kanal İstanbu'a karşı çıkanlara 'şuursuz' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için 'çizgisi değişti' yorumları yapılıyor. konuya ilişkin MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye gündemini belirlediklerini zanneden 'trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamaktadır." diye konuştu.

İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanının siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır." açıklaması yaptı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin etrafında kenetlendiğini ve Türk devletini parçalamak, millete diz çöktürmek isteyenlerin rüyalarını kabusa çevirdiğini savundu.

"Bahçeli'ye saldırılıyor"

Bahçeli'ye 15 Temmuz'dan sonra farklı bir siyasi çizgi takip ettiği, daha önce söylediklerini inkar ettiği gibi kafa karıştırıcı ve gerçeklerle arasına duvar örmüş ifadelerle saldırıldığını kaydeden Büyükataman, Bahçeli'nin itibarını, doğrudan doğruya büyük Türk milletinin takdir ettiğini dile getirdi.

Eleştirilere sert karşılık

Bahçeli'nin, Kanal İstanbul'a ilişkin "Sosyal medyada ihanet ve melanet servisi yapan CHP'li, FETÖ'cü, PKK'lı ve İP'çi trollere, siyasi iflas yaşayanlara, mensubiyet buhranına kapılanlara diyeceğim son olarak şudur: Bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim takdirimiz, Türk milletinin tercih ve beklentileridir." sözlerini hatırlatan İsmet Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanının siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır. Dün de bugün de ne milletin faydasına olmayan bir yerde bulunduk ne de milletin faydasına olmayan bir eylemin altında imzamız vardır. Bu uğurda gazete süsü verilmiş kağıt parçalarında, haber sitesi görünümlü fitne yuvalarında yuvalanan, ederi 1 dolar olan kalem uşaklarının yazdıkları, çizdikleri ile ilgilenmemekteyiz. Hele sosyal medyayı kara propagandalarının mecrası haline getiren ve Türkiye gündemini belirlediklerini zanneden 'trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamaktadır.