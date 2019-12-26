Galatasaray Jesse Sekidika transferini bitirdi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yla anlaşma sağladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yla el sıkıştı.

Kamp çalışmalarına katılacak

Sekidika'nın sarı kırmızılı takımın Florya'da başlayacak devre arası kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, kanat ve forvet bölgelerinde oynayabiliyor.

Kadro güçleniyor

Ayrıca Emre Akbaba'ya lisans çıkartılacak, ileri uçta Florin Andone ile yollar ayrılacak ve ocak ayında takıma geri dönecek olan Mbaye Diagne, Radamel Falcao'yu yedekleyecek. Onyekuru da Galatasaray'a geri dönüyor.