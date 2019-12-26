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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından birinin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Savaşı'nın karargahı haline gelen Ankara'nın, vatanın kaderinin tayin edildiği önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin ardından, İstiklal Savaşı'nın esasları ortaya konulmuş, aziz milletimizin vatanın bütünlüğü, bağımsızlığı, birlik ve beraberliğin muhafazası uğruna canı pahasına mücadele edeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması neticesinde milli iradenin vücut bulduğu Ankara, daha sonraki süreçte ülkemizin başkenti ilan edilmiş ve bugüne kadar önemli kararların alındığı bir merkez olagelmiştir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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