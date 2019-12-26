Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2020'de ne gibi değişiklikler bizi bekliyor

2020 yılı nihayete ererken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler de hayata geçecek. Yeni yılda Türkiye ilk kez değerli konut, konaklama ve dijital hizmet vergileriyle tanışacak. Bunun yanında bir çok değişiklik de İşte 1 Ocak'tan itibaren hayatımıza girecek...

Türkiye yeni yıla girerken milyonlarca vatandaşın hayatını değiştirecek düzenlemeler devreye girecek. Bazı uygulamlar hayatımızı kolaylaştırrken bazı uygulamalar ise belki de maddi külfet olacak. Peki yeni yılda bizi hangi değişiklikler bekliyor? Tapuda devir işlemleri kolaylaşacak. Esnaf için işsizlik fonu kurulacak. Konutta gerçek değer dönemi başlayacak. Kayıt dışını önlemek için e-fatura, e-irsaliye dönemi devreye girecek.Enerji kimlik belgesi olmayan binanın alım, satım ve kiralama işlemi yapılamayacak. Yargı sisteminde yeniliğe gidilecek. Noterde kredi kartı geçecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe göre yeni yılda pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020’de yüzde 22,58 oranında artacak.

2020'de birçok farklı alanda yapılan değişiklik yürürlüğe girecek. İşte 1 Ocak'tan itibaren hayatımıza girecek olan yeni uygulamalar...

Tapuda devir kolaylaşıyor

Taşınmaz devir işlemleri, taraflar farklı tapu müdürlüklerinde bulunsalar dahi yapılabilecek. Yurt dışından da devir işlemi yapmak mümkün hale geliyor. Detaylar yönetmelikle düzenlenecek.

Noterlerde kredi kartı kullanılacak

Noterlerde nakit yapılan ödemeler yeni yıldan itibaren kredi kartıyla yapılabilecek. Bu yıl başlayan nöbetçi noter uygulamasının ardından yılbaşından itibaren artık kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 12'ye çekildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12’ye çekildi. Karar, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.

Değerli konut vergisi

Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlardan değerli konut vergisi alınacak. Değerli Konut Vergisi değeri 5 ile 7 milyon 500 bin lira arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 lira ile 10 milyon lira arasında olanlardan binde 6, 10 milyon lirayı aşanlardan binde 10 oranında vergi alınacak.

Araç kiralamada vergilendirme

2020’den itibaren, aylık kira bedeli 5 bin 500 TL'ye kadarlık kısmı gider olarak yazılabilecek. kiralama gideri dışındaki giderlerin ise en fazla yüzde 70'i kurumlar vergisi hesaplamalarında indirilebiliyor.

Esnafa ahilik fonu

Esnafın işsizlik fonu görevini üstlenecek olan Ahilik Fonu için yeni yıldan itibaren kesinti yapılmaya başlanacak. Esnaf ahilik fonuna, sigortalılar, her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2, devlet ise yüzde 1 oranında pay aktaracak. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade edilmeyecek. İş yerini kapatan esnaf gerekli şartları sağlaması halinde fondan yararlanacak.

Enerji kimlik belgesi zorunlu oldu

1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartı aranacak. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verecek. Gerekli koşulları yerine getirdikten sonra bakanlık tarafından onaylanan Enerji Kimlik Belgesi, apartman girişinde herkes tarafından görülecek bir yere asılacak. Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni yapılar ise ruhsat alamayacak.

Atık yağların ithalatı yasakalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 1 Ocak›ta yürürlüğe girecek Yönetmelikle 1 Ocak’tan itibaren motor yağı değişimi yapılan işletmelere belge şartı aranacak. Ayrıca atık yağların ithalatı da yasaklandı. Atık yağların toprağa, kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara verilemeyecek.

Konaklama ve dijitale vergi

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinden konaklama vergisi alınacak. Oran, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olacak. Her türlü reklam hizmetleri artık dijital hizmet vergisine tabi olacak. Dijital hizmet vergisi yüzde 7.5 olacak.

e-fatura, e-defter, e-arşiv

Mükellefler hasılatlarına göre e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-arşiv uygulamasına geçecek. 2018 yılı brüt satış hasılatları 10 milyon TL ve üzeri olan firmalar, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla e-faturaarşiv fatura ve e-defter uygulamalarına birlikte geçiş yapmak zorunda. Böylece sahte ve naylon faturanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elektrikte yeni tarife

Elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli gelecek. Vatandaş isterse sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek.

Atık yağa yasak

Çevre ve insan sağlığının korunması için madeni atık yağları kapsayan yönetmelik yürürlüğe giriyor. Motor yağı değişimi yapılan işletmeler belge almak zorunda. Atık yağların ithalatı da yasaklanıyor.