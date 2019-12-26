HABER /  OTOMOBİL
ADV Yılbaşı indirimleriyle keyfine bak

Yerli otomobilin videosuyla iç dizaynını gösteren fotoğraf paylaşıldı

TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili için TOGG2022 Twitter adresinden yeni video paylaşıldı. Bu sefer elektrik, 4X4 sistemi ve zemindeki bataryaları gösterildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yeerli otomobilin iç dizaynını gösteren fotoğraf paylaştı.

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Bu sefer elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı.

"Sıfır Emisyonla Sıfırdan Başladık"

Yapılan paylaşımda "Tam şarj, Yeniliğe Yolculuk, Doğuştan Elektrikli, Sıfır Emisyonla Sıfırdan Başladık ve Türkiyenin Otomobili" hashtagleri kullanıldı.

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Sizi dinledik, 14.53’te geldik. Türkiyenin otomobili dünyaya açılacak, gönülleri fethedecek. Saat 19.23’te yine buluşalım. Yeniliğe yolculuk" notuyla yerli otomobilin içinden bir fotoğraf paylaştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobilin fiyatı ne kadar adı ne olacak? Konuşulan rakamlara bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Anayasa Mahkemesi karar verdi: Wikipedia'nın kapatılması hak ihlali
15 yaşındaki çırağa palangalı işkence, ağabeyine dayak iddiası
Ali Babacan'dan Erdoğan'ın Halk Bankasını dolandırmak istediler sözlerine cevap
Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu 5 isim yolcu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya tezkeresi açıklamasına Rusya'dan yanıt
'Bahçeli'nin çizgisi değişti' yorumlarına MHP'den sert yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Jesse Sekidika transferini bitirdi
Mahkemeden eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici için karar
Libya'dan Türk askeri açıklaması! Savaş şiddetlenirse isteyeceğiz
Acı biberin faydaları neler nezle ve soğuk algınlığını önlüyor!
İBB'den yılbaşı önlemleri! Seferler uzatıldı
Yerli otomobil fiyatı kaç para olacak ilk bilgi sızdı
Yorumlar 14 yorum