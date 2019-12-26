Yerli otomobilin videosuyla iç dizaynını gösteren fotoğraf paylaşıldı

TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili için TOGG2022 Twitter adresinden yeni video paylaşıldı. Bu sefer elektrik, 4X4 sistemi ve zemindeki bataryaları gösterildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yeerli otomobilin iç dizaynını gösteren fotoğraf paylaştı.

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Bu sefer elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı.

"Sıfır Emisyonla Sıfırdan Başladık"

Yapılan paylaşımda "Tam şarj, Yeniliğe Yolculuk, Doğuştan Elektrikli, Sıfır Emisyonla Sıfırdan Başladık ve Türkiyenin Otomobili" hashtagleri kullanıldı.

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Sizi dinledik, 14.53’te geldik. Türkiyenin otomobili dünyaya açılacak, gönülleri fethedecek. Saat 19.23’te yine buluşalım. Yeniliğe yolculuk" notuyla yerli otomobilin içinden bir fotoğraf paylaştı.