Yerli otomobilin fiyatı ne olacak adı açıklandı mı? Konuşulan rakamlara bakın
TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili bugün saat 14.30'da tanıtılacak. Herkesin merak ettiği nokta yerli otomobilin fiyatının kaç lira olacağı ve adının ne olduğu? Piyasadaki elektrikli araçlar baz alındığı yerli otomobil hiç de ucuz olmayacak.
Büyük gün geldi, bugün Türkiye'nin adı ve fiyatı merak konusu olan teknoloji harikası denilen otomobili görücüye çıkıyor. 2011 yılından beri üzerinde çalışılan yerli otomobil saat 14.30'da Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk yerli otomobilin özelliklilerini vatandaşa anlatacak. Yerli otomobilin fiyatı ise en çok merak edilen konuların başında bulunuyor. Şimdiden ortalıkta bir çok rakam dolaşıyor. İşte yerli otomobil hakkında merak edilenler ve fiyatına ilişkin tahminler:
Herkesin merak ettiği ilk sorudan başlayalım yerli otomobillerin fiyatı ne olacak:
Yerli otomobilin fiyatı yarın yapılacak olan tanıtımla birlikte netleşecek. Kulislerde ise son teknoloji olan aracın fiyatına ilişkin bir çok rakam dolaşıyor. 70-80 bin aralığında olacak diyen de var 300 binden aşağı olmaz diyen de... Piyasadaki diğer elektrikli araçlara bakıldığında rakamın en düşük 150 bin lira olacağı söyleniyor. Elektrikli araçlar bilindiği gibi benzinli ve dizel araçlardan çok daha pahalı. Bugün en ucuz elektrikli otomobil 230 bin liradan başlıyor. Sizlere piyasadaki elektrikli araçlardan da örnekler verelim.
Renualt'un elektrikli Zoe aracı
Piyasada en hesaplı denebilecek elektrikli araba Renualt'un Zoe modeli. Bu aracın anahtar teslim fiyatı 234.250 lira. Araç en fazla 135 kilometre hız yapabiliyor. Türkiye'nin ürettiği yerli otomobildeki lüks ve teknolojiye ise sahip değil.
Yerli otomobilin fiyatını kıyaslamak açısından ona muadil sayılabilecek tam donanımlı bir BMW elektrikli aracın fiyatını verelim. BMW i3 ve i3S modeli tam elektrikli, teknolojik donanımlı bir araç. BMW i3'ün anahtar teslim satış fiyatı 302 bin liradan başlıyor. BMW i3s'in fiyatı da 330 bin lira. Elektrikli araç piyasasındaki bu rakamlar göz önüne alındığında Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fiyatı pek de hesaplı olmayacak. Tahminler en ucuz 200 bin liradan başlayacağına yönelik.