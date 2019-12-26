Bakanlık açıkladı 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor, 5 terörist teslim oldu" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
''Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor''
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.”