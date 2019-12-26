Yerli otomobilde 'kudur tuşu var' dedi sosyal medya yıkıldı

Yerli otomobil için geri sayım sürerken, aracın İtalya'dan getirildiği yönündeki iddialara Star yazarı Ersoy Dede'nin verdiği "kudur" yanıtı, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin yerli otomobili yarın Gebze'de tanıtılacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından otomobilin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı.

Paylaşılan fotoğraflar Twitter'da büyük heyecan uyandırdı. "#DoğuştanElektrikli" başlıklı etiket TT oldu. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan aracın iç görselini genel olarak beğenirken, fiyatının da makul olması yönünde görüş belirttiler.

İtalyan otomobili iddiası

Kimi yorumcular ve muhalif siteler yerli aracın İtalyan mühendis ve tasarımcılar tarafından yapılmış olduğunu söyleyerek tepki gösterdiler.. Yine "İtalya'dan getirilen 'yerli otomobil'den yeni görüntü paylaşıldı" ifadesine Star yazarı Ersoy Dede'nin tepkisi dikkat çekti.

"O tuşa basıyoruz, bu ihanet şebekeleri kendi kendine kuduruyor"

Twitter hesabından paylayımda bulunan Dede, "Araçta bir de ‘KUDUR’ tuşu var.. bölünmüş yollarda yerli otomobille giderken, Osmangazi’den geçerken, İstanbul’dan İzmir’i 3,5 saatte alırken falan o tuşa basıyoruz, bu ihanet şebekeleri kendi kendine kuduruyor.." ifadelerine yer verdi.

Araçta bir de ‘KUDUR’ tuşu var..

bölünmüş yollarda yerli otomobille giderken, Osmangazi’den geçerken, İstanbul’dan İzmir’i 3,5 saatte alırken falan o tuşa basıyoruz, bu ihanet şebekeleri kendi kendine kuduruyor.. https://t.co/eJUNcsrZ8s — ERSOY DEDE (@ersoydede) December 26, 2019

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye’nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmış ve otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekmişti.

Hafta başından bu yana her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulduğu "Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Gebze'de yapılması planlanıyor.