Libya nerede Türkiye'ye yakın mı haritadaki yeri

Libya hükümeti başkent Trablus için savaş şiddetlenirse Türkiye'den resmi olarak yardım isteyeceklerini açıklamasının ardından vatandaşlar Libya nerede, Türkiye'ye yakın mı ve haritada nerede araştırmalarına başladı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, "Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğiz" dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Libya nerede araştırmasına başladı.

Türkiye ve Libya'nın harita üzerindeki yeri

Reuters'ın aktardığına göre Bakan Fathi Başağa, "Çatışmaların yoğunlaşması halinde Trablus'u ve Trablus'ta yaşayanları koruma hakkımız var" dedi.

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu Nisan ayından bu yana Trablus'u ele geçirmek için girişimlerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya ile imzalanan mutabakatların ardından Trablus talep ederse bölgeye asker gönderilebileceğini söylemişti.

Libya nerede: Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Libya, Akdeniz’e en uzun sınırı olan ülkeler arasında bulunuyor. Tunus, Cezayir, Nijer, Çad, Sudan ve Mısır ile komşu olan Libya’da halkın yüzde 80’i Arapça konuşuyor. Geriye kalan kısım ise Berberice dilini kullanıyor.

Libya para birimi nedir: Ülkede para birimi olarak yerel para olan Libya Dinarı kullanılıyor. 1 Libya Dinarı 4,24 Türk Lirası veya 0,71 ABD Doları ediyor.

Libya nüfusu ne kadar: 2017 yılında ülkede 6 milyon 375 bin kişilik bir nüfus bulunuyordu. Ülkenin adı olan 'Libya', eski Mısırlılar'ın Nil'in batısında yaşayan Berberiler için kullandıkları Lebu sözcüğünden gelmektedir.

Sözcük eski Yunanca'ya 'Libya' olarak geçmiştir. Eski resmi adı Libya Sosyalist Halk Cemahiriyesi olan ülke 2011 yılında yaşanan iç savaşla Kaddafi'nin öldürülerek iktidardan düşürülmesinden sonra önce adını sadece Libya olarak kullanmış, 2013 yılında ise Libya Devleti adını almıştır.