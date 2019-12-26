Gıda mühendisi genç kızın sır intiharı! Odasına giren ailesi yıkıldı
Denizli'nin Çal ilçesinde, 25 yaşındaki gıda mühendisi Cansu Ç, ailesiyle birlikte yaşadığı evde iple kendini tavana asarak intihar etti.
Olay, gıda Mühendisi Cansu Ç.'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ailesinin evinde meydana geldi.
Yaşamına son verdi
Önceki gün saat 20.00 sıralarında, odasına çekilen Cansu Ç.'yi merak eden yakınları, odaya girdi. Kızlarını tavana asılı bulan aile, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Cansu Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İntihar nedeni araştırılıyor
Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Cansu Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma Cansu Ç.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.
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