Kar yağışı 2020'ye girene kadar sürecek! Yılbaşında hava nasıl işte son tahmin

Yılbaşında hava nasıl? : Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı 4 gün sürecek. İstanbul'da cumartesi ve pazar sulu kar yağışı görülecek. 400 metreden yüksek yerler ise kar yağışı alacak. Meteoroloji yeni yılın hava tahminini de yayınladı. Ne yazık ki yeni yıla kar yağışı ile girmeyeceğiz. İç bölgeleri etkisi altına alan kar yağışı salı günü kesilecek. Batı karadenizin iç kesimleri dışında yurtta güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı da yağışların durmasıyla birlikte yükselecek. Yeni yıla Türkiye güneşli bir havayla girecek.