Kar yağışı 2020'ye girene kadar sürecek! Yılbaşında hava nasıl işte son tahmin
ANKARA'dan Van'a, Sivas'tan Kayseri'ye, Maraş'tan Kütahya'ya kadar yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili kar yağışı var. Mersin'i Karaman'a bağlayan Sertavul geçidi kapanmak üzere. İşte meteorolojiden son tahminler:
Türkiye kar yağışının etkisi altında. Kar sebebiyle yollar kapanmaya başlarken bir çok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Kar yağışının etkisi altındaki Maraş'ta 5 ilçede bugün okullar tatil edildi. Bir ilçeye ise 2 gündür elektrik verilemiyor. Meteorolojiden gelen son haberler kar yağışının etkisini artırarak devam ettireceği yönünde. Meteoroloji yılbaşına nasıl bir havayla gireceğimizi de açıkladı. İşte son meteoroloji tahmini ve yurttaki durum:
4 gün boyunca kar var : Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Kırşehir, Nevşehir, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Adana'nın yüksek kesimleri, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bolu, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Muş, Kars, Ardahan illerinde kar etkili oluyor. Cuma, cumartesi, cumartesi ve pazar günü kar devam edecek.
Yılbaşında hava nasıl? : Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı 4 gün sürecek. İstanbul'da cumartesi ve pazar sulu kar yağışı görülecek. 400 metreden yüksek yerler ise kar yağışı alacak. Meteoroloji yeni yılın hava tahminini de yayınladı. Ne yazık ki yeni yıla kar yağışı ile girmeyeceğiz. İç bölgeleri etkisi altına alan kar yağışı salı günü kesilecek. Batı karadenizin iç kesimleri dışında yurtta güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı da yağışların durmasıyla birlikte yükselecek. Yeni yıla Türkiye güneşli bir havayla girecek.
Kar yağışının etkilediği yerler: Bolu dağı D100 yolu : D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, özellikle Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri de bölgede karla mücadele çalışması için hazır tutuluyor. Kış lastiği olmayan araç sürücülerini bölgeyi kullanmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Şu an için trafik akışında bir sıkıntı görünmüyor.