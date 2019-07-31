SONY açıkladı PlayStation 4 satış rakamı 100 milyon barajını geçti

Sony'nin son çıkardığı oyun konsolu modeli Playstation 4'ün Temmuz ayı itibariyle 100 milyon satış rakamını aştığı öğrenildi.

Haziran sonunda biten mali çeyrek yılıyla ilgili bilgiler paylaşan Sony, toplamda 3.2 milyon adet PS4 dağıtımı yaptıklarını, böylece PS4'ün ilk satışa çıktığı günden bu yana toplamda satış rakamının 100 milyonu geçtiğini kaydetti.

100 milyon satış barajına en hızlı ulaşan oyun konsolu olan PS4, satış hızı olarak şirketin eski oyun konsolu PS2 ve rakip ürünleden Nintendo Wii'yi de geride bırakmış oldu. PS4, oyun konsolu pazarının en çok satan 6'ncı ismi konumunda.

Dünyanın en çok satan oyun konsolları

Nintendo Wii: 101 milyon

PlayStation: 102 milyon

Game Boy: 118 milyon

Nintendo DS: 154 milyon

PlayStation 2: 155 milyon

Öte yandan 2020 yılında Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox Project Scarlett'i piyasaya sürecek. Sony de yine aynı tarihlerde uzun zamandır beklenen PlayStation 5'i satışa sunacak.