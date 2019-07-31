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Denizlispor, Radoslaw Murawski ile sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı
Denizlispor, Radoslaw Murawski ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Yukatel Denizlispor, bugün Polonyalı oyuncu Radoslaw Murawski’yi kadrosuna dahil etti. Genç oyuncu, Denizli’ye geldiğinde ilk olarak takımın maçlarını oynayacağı Atatürk Stadyumu'na giderek Başkan Ali Çetin ile bir araya geldi ve oyuncunun Denizli’ye geldiğini Başkan Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sağlık kontrolüne giden oyuncu kulüp tesislerinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Radoslaw Murawski’nin imza törenine Başkan Yardımcıları Nevzat Yakı, Ramazan Erbil, Mali Asbaşkan Fikret Onur, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan İsmail Bay katıldı. Genç futbolcu imza töreninin ardından Afyonkarahisar’da kamp yapan takıma katılmak üzere yola çıktı. 

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