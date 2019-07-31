Dolar 5.52'yi gördü daha da düşer mi? Ekonomistlerin yorumu

Dün son dört ayın en düşük seviyesi olan 5.5530'a kadar gerileyen dolar kuru bugün öğle saatlerinde 5.52'yi gördü. Ekonomistler kurun daha da düşeceğine işaret ederken Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca twitterdan bakın ne yazdı.

Dolar kuru son dört ayın en düşük seviyelerine inmiş durumda. Dün 5.55'i gören kur bugün 5.52'ye kadar indi. Dolar kuru saat 12.30 itibariyle 5.53'lerde dengelendi. Euro ise 6.17'ye kadar düştü. Ekonomi uzmanları dolardaki düşüşün devam edeceğine işaret ediyorlar.

"5.48-5.45 seviyeleri mümkün"

Bir bankacı, “Şu anda TL’yi olumsuz etkileyecek bir event beklenmiyor. S-400 konusu biraz soğudu, Ağustos ayında da PPK toplantısı olmayacak. Dolar/TL’de 5.58 seviyesi kalıcı kırılırsa 5.48-5.45 seviyeleri mümkün” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ekonomistleri ne yazacak?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, dolardaki düşüşe dikkat çekip şu twiti attı: