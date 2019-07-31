Bayram tatili kaç gün sürecek 9 gün tatil oldu mu?

Kurban bayramı için geri sayım devam ederken binlerce çalışan kurban bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak sorusunun yanıtını arıyor. Kurban bayramı tatili hakkında ilk resmi açıklama Bakan Albayrak'tan geldi. 9 gün olması beklenen Kurban bayramı hakkında olumlu bakmıyorum dedi.

Kurban bayramı kaç gün olacak, kurban bayramı tatili uzatıldı mı 9 gün mü oldu sorusu özellikle çalışanların gündeminde. Özellikle çalışan kesimin beklediği kurban bayramı tatili hakkında Bakan Berat Albayrak yeni bir açıklama yaptı. 9 günlük kurban bayramı tatilini olumlu bulmuyorum dedi. Peki kurban bayramı 9 gün tatil olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz kararı, enflasyon, borç yapılandırmaları, kıdem tazminatı, ÖTV ve Kurban Bayramı tatili konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?

Albayrak'ın konuştuğu konular arasında en çok merak edilen Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı sorusuna yanıt oldu. Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Arada kalan iki günün tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Bakan Albayrak tatilcileri üzecek bir açıklama geldi. Albayrak; ''Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum'' dedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

TURİZMCİLERDEN 9 GÜNLÜK TATİL BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.

Kurban Bayramı bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri idari izin ile eklenirse, Kurban bayramı tatili 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. Böylelikle tatil 9 güne uzayacak.

Turizmciler Kurban bayramında iç turizmde hareket bekliyor. Tatilin 9 güne çıkarılması durumunda ise, bu hareketliliğin Ramazan bayramındaki gibi daha da yoğun olacağı hesaplanıyor. Kurban bayramına bir ay kala tatilin uzaması yönünde verilecek bir kararın, tatil planlaması yapacak vatandaşları açısından, rezervasyon konusunda fayda sağlayacağı vurgulanıyor. Birçok seyahat acentesi de tatilin 9 güne çıkacağı öngörüsü ise tur programlarında düzenleme yapıyor.