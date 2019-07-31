Fenerbahçe Hatem Ben Arfa transferini bitirmek üzere

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Ben Arfa'nın maddi yükü ağır bir sözleşme istemesi ve çok sayıda menajerin ortaya çıkması rahatsız etti. Ben Arfa’yı yakından tanıyan Comolli bu sorunları çözerse Fransız yıldız Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek.

Audi Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan ve takımın birçok transfere ihtiyacının belli olmasının ardından Fenerbahçe’de Hatem Ben Arfa ismi yeniden gündeme geldi. Bu transfer hamlesinin arkasında ilginç detaylar bulunuyor.

Akşam'ın aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte 32 yaşındaki Fransız 10 numara ile bir bağlantı kurdu. Oyuncunun maddi yükü ağır bir sözleşme istemesi ve çok sayıda menajerin bu transfer için ortaya çıkması F.Bahçe cephesini rahatsız etti. Ancak Hatem Ben Arfa ile bağlantı Sportif Direktör Damien Comolli üzerinden devam etti. Fransız spor adamı çok yakından tanıdığı başarılı oyuncu ile zaman zaman görüşmeler yaptı.





Teklifleri geri çeviriyor

Comolli, Hatem Ben Arfa’nın ağır maddi yüklü sözleşme isteğini belli noktaya getirmek hem de ortaya çıkan çok sayıda menajeri saf dışı bırakmak için büyük bir uğraş veriyor. Yapılan görüşmeler devam ediyor. Başarılı oyuncunun Çin ve Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri geri çevirmesi Sarı-Lacivertliler’in iştahını kabartıyor.





Bugüne kadar neler yaptı

Kariyerine Lyon altyapısında başlayan Ben Arfa sırasıyla Marsilya, Newcastle, Hull City, Nice, PSG ve son olarak Rennes formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Rennes forması altında çıktığı 41 resmi maçta Ben Arfa, 9 gol ve 6 asistlik performansla toplamda 15 gole etki etmişti.