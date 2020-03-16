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Son dakika gelişmesi! IMF koronavirüs için 1 trilyon dolar ayırdı

Son dakika gelişmesine göre IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.

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Küresel piyasalarda koronavirüs etkisini iyice hissettirmeye başladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını belirtti.

1 trilyon dolarlık kredi

IMF'in internet sitesinde yazısı yayımlanan IMF Başkanı Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potansiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Düşük gelirli üyelere faizsiz verilecek

İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını açıklayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.

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