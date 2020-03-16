Türkiye'de koronovirüs için sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Şaşırtan paylaşım

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı 5 günde 18'e çıkınca sokağa çıkma yasağı sosyal medyada TT oldu. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da "öneriyorum' diyerek yasak getirilmesini istedi.

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Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart çarşamba günü ortaya çıkmıştı. 5 gün içinde vaka sayısı katlanarak 18'e yükseldi. Vakaların hepsi yurt dışından gelenlerde görüldü. Umre'den gelenlerin tamamı karantinaya alınmaya başlarken, 9 ülkede bulunan binlerce Türk için de karantina alanları hazırlandı. Bu ülkeden gelecekler 14 gün gözlem altında olacaklar.

İtalya 29 günde tükendi

Sosyal medyada ise önlemleri yeterli bulmayanlar İtalya örneğini gündeme getiriyorlar. İtalya'da ilk virüs vakası 15 Şubat'ta 3 kişide görüldü. İlk ölüm vakası 6 gün sonra 21 Şubat'ta oldu. 15 gün sonra vaka sayısı 1577'ye çıkarken ölenlerin sayısı 41 olarak açıklandı. Şu anda İtalya'da vaka sayısı 24747, ölü sayısı 1809. Hepsi 29 günde oldu.

Türkiye'de OHAL ilan edilsin sokağa çıkma yasağı getirilsin

İtalya örneğini gündeme getirenler sosyal medyada #sokağaçıkmayasağı başlığını TT listesine soktu. Bu başlık altında en dikkat çeken öneri ise hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan geldi. Yusuf Kaplan 'öneriyorum'" diyerek OHAL kararı alınıp sokağa çıkma yasağı getirilmesini talep etti.