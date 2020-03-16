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Koronavirüs altın fiyatlarına sert vurdu! Altın resmen çakıldı

Küresel piyasalarda koronavirüs etkisini iyice hissettirmeye başladı. Altın fiyatları resmen çakıldı. Dünya borsaları sert düşüşe geçerken petrol de değer kaybetti.

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Koronavirüsün tüm dünyada etkili olması ve ölümlerin hızla artmasıyla Pandemi ilan edildi. Ölümcül virüs endişesi küresel piyasaları olumsuz etkilerken altın fiyatlarında sert düşüş görüldü.

Merkez bankaları parasal genişlemeye giderken faizleri düşürmeye devam ediyor.

Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatlarında bugün çok sert düşüş yaşandı. Güne 311.4 liradan başlayan altın en yüksek 318.5 lirayı, en düşük 300.9 lira seviyesini gördü. Altında günlük kayıp yüzde 5.5 olarak gerçekleşti.

Son durum!

Gram altın 301.7 lira, çeyrek altın ise 507 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 4'e yakın düşüşle 1470 dolar seviyesinde bulunuyor. 

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