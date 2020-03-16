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İzmir'de feci kaza şeritten çıkan kamyonet dehşet saçtı

İZMİR'de zincirleme kaza meydana geldi, şeritten çıkan kamyonet karşı yöndeki TIR'a ve yolcu minübüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, refüjü aşan kamyonet, karşı şeritteki TIR ve bir yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İzmir-Aydın karayolu, Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden E.Ö., yağmurun kayganlaştırdığı yolda kullandığı 35 TOZ 84 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşarak, karşı şeride geçti ve Ö.E. yönetimindeki 47 PT 152 plakalı TIR ile G.Ş.'nin kullandığı İzmir-Torbalı seferini yapan 35 ABH 072 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada adeta demir yığınına dönen minibüsteki yolculardan 40 yaşındaki Ali Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs şoförü G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Aydın karayolundaki araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için olay yerine vinç çağrılırken, trafik bir süre kontrollü olarak verilebildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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